برلمان فنزويلا يحذر من كارثة إنسانية نتيجة انهيار المستشفيات ونقص الأدوية

وأشارت الصحيفة إلى أن فنزويلا تمر بوضع اقتصادى مُعقّد، بسبب التضخم الجامح، والنقص الحاد فى المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والركود القوى المستمر منذ أكثر من 5 سنوات.
وكان "مادورو" قد أكد أن "البلاد تريد تجديد الجمعية الوطنية"، واقترح مرارًا وتكرارًا إجراء انتخابات مبكرة، ما قد يؤدى إلى رحيل زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه فى يناير الماضى رئيسا مؤقتا للبلاد، بحجة أن "مادورو" أعيد انتخابه فى انتخابات مزورة خلال مايو من العام الماضى.
وشدد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو على أنه من الضرورى "الذهاب إلى انتخابات الجمعية الوطنية لتحقيق الاستقرار فى البلاد واستعادة الوقت الضائع".
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