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انتظام عمل المخابز اليوم لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:39 ص
انتظام عمل المخابز اليوم لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خبز مدعم - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، انتظام عمل المخابز البلدية فى مختلف المحافظات اليوم الأربعاء  وطوال أيام عيد الفطر المبارك ، لاستمرار إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية فى كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة.

 


التموين

المخابز البلدية

عيد الفطر المبارك

عمل المخابز بعيد الفطر

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