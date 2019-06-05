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انتشال جثة فلاح غرق فى مياه بحر يوسف ببنى سويف

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:14 م
انتشال جثة فلاح غرق فى مياه بحر يوسف ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالحماية المدنية، اليوم الأربعاء، جثة فلاح غرق فى مياه بحر يوسف ببنى سويف.

 

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العقيد عمرو عطية مدير الحماية المدنية اليوم الأربعاء، يفيد باستخراج قوات الإنقاذ جثة ربيع رياض عبد الوهاب 40 سنة، مقيم العواونة مركز إهناسيا غرب المحافظة، من بحر يوسف أسفل كوبرى قرية ادراسيا ميانة بحرى قرية ميانه دائرة المركز .

 

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر مفتش الصحة لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة، فضلا عن استدعاء أسرة المتوفى.

 


مياه بحر يوسف

الانقاذ النهرى

انتشال جثه فلاح

مركز اهناسيا ببنى سويف

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