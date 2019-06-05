انتشال جثة شاب غرق فى مياه النيل ببنى سويف أول أيام عيد الفطر

بنى سويف أيمن لطفى

انتشلت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية فى بنى سويف اليوم الأربعاء، أول أيام عيدالفطر، جثة شاب غرق فى مياه نهر النيل بمدينة بنى سويف العاصمة.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارا من العقيد عمرو عطية مدير الحماية المدنية يفيد استخراج جثة لشاب لايحمل بطاقة رقم قومى، من مياه نهر النيل أمام مبنى الرقابة الإدارية، دائرة قسم بنى سويف، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى فى بداية العقد الثالث "20 عاما"، وغرق أثناء السباحة فى النيل هربا من حرارة الطقس فى أول أيام عيدالفطر.

نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر مفتش الصحة لفحصها وبيان سبب الوفاة.