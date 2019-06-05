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امشى عدل.. الكاميرات تراقبك فى محيط الإغلاق الجزئى لمحور جوزيف تيتو

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:00 ص
امشى عدل.. الكاميرات تراقبك فى محيط الإغلاق الجزئى لمحور جوزيف تيتو كاميرات مراقبة_صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة فى محيط تحويلات مرورية بسبب غلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، التى تستمر شهرا كاملا منعا للزحام، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات، ونشر الخدمات على الطرق .

وتبدأ التحويلات المرورية فى نهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، على أن يتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للاتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 متر".

كما تم غلق إتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين اتجاه الدائرى لمسافة 250 متر، وبالنسبة للإتجاه الآخر يتم تشغيله اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

و تنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد" ، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الإتجاه الآخر القادم من الدائرى، وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من نشر الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة .


مرور القاهرة يغلق جوزيف تيتو

انشاء كوبرى بمحور جوزيف تيتو

تحويلات مرورية بجوزيف تيتو

نشر خدمات مرورية

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