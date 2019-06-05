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اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:18 م
اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا الملفات المهمة منها تفاصيل احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر مع أبناء وأسر الشهداء.

 

واقرأ أيضا على اليوم السابع غدا..
 

السيسى.. "جابر الخواطر".. الرئيس يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد المشير مع أبناء الشهداء.. الرئيس يحتفل بالعيد مع أسر شهداء الجيش والشرطة.. ويصطحب الأطفال ويوزع عليهم الهدايا ويرسم على وجوههم علم مصر
 

2002 سجين يودعون السجون بعفو رئاسى شمل الإفراج عن 139 من الغارمين.. والمفرج عنهم يهتفون: "بنحبك يا سيسى"


 

العيون الساهرة تسطر ملحمة فى مواجهة الإرهاب بالعريش مع تكبيرات العيد.. أبطال الشرطة يتصدون لهجمة إرهابية على كمين ويقتلون 5 إرهابيين.. رصاص الأمن يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ الكمين من بحر دم.. واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين
 

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"تذكرتى" تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم أفريقيا 2019.. بين مصر وزيمبابوى.. مسؤولو الشركة المنفذة: الاكتفاء بطبع التذاكر وفق للسعة الكاملة لكل ملعب.. توصيل التذاكر للمنازل لأول مرة.

اليوم السابع
اليوم السابع

 

 


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