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النقل العام بالقاهرة: 27 خط جديد لخدمة الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:03 ص
النقل العام بالقاهرة: 27 خط جديد لخدمة الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، مرسى ماسبيرو للإتوبيس النهرى، للاطمئنان على تأمين المرسى بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.
 
وقال اللواء رزق على، إن الهيئة خصصت 27 خط لخدمة المناطق الآثرية والسياحية والتاريخية والحدائق العامة والمتنزهات، مثل الأهرامات والقناطر الخيرية، والحديقة الدولية وحديقة الحيوان وغيرها، طوال أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة.
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة أجرت صيانة مستمرة لخطوط الهيئة وكذلك الأتوبيس النهرى، كما دفعت باتوبيسات نهرية جديدة على خطوط القناطر الخيرية وحديقة الحيوان.
 
وأكد "رزق" أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية تحت إشرافه الشخصى لمتابعة خطوط الهيئة والدفع بحافلات إضافية على المناطق ذات الكثافة .
 

النقل العام

هيئة النقل العام

حدائق القاهرة

الأتوبيس النهري

القاهرة

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