المفوضية الأوروبية توصى باتخاذ إجراء قانونى ضد إيطاليا لعدم احترام قواعد الدين

بروكسل /أ ش أ/

أوصت المفوضية الأوروبية أن يتم اتخاذ إجراء قانونى ضد إيطاليا، لعدم احترامها لقواعد الدين التابعة للاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى، ولما يبدو أن روما ستفعل الأمر نفسه خلال الأعوام المقبلة أيضًا.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن المفوضية أعلنت عن التوصية، اليوم، الأربعاء، ويتعين على الدول الأعضاء بالتكتل فى الوقت الحالى تقييم نطاق أى إجراء سيتخذ ضد روما التى قد تواجه غرامات بقيمة مليارات اليورو، حيث بلغ الدين العام لإيطاليا أكثر من 132 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2018، الأمر الذى تجاوز بكثير الحد الذى حدده التكتل البالغ 60 بالمائة.

ولفتت الشبكة إلى أن إيطاليا لم تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبى على الموازنة العامة الخاصة بها لعام 2019، إلا بعد أن وافقت روما على خفض العجز إلى مستويات مقبولة.

وتأتى تلك الإجراءات فى وقت تصاعدت فيه التوترات بين بروكسل ونائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى، الذى جرأه الفوز الذى حققه حزبه "الرابطة" اليمينى فى انتخابات الاتحاد الأوروبى التى جرت الشهر الماضى.