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المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين بالعمرانية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:00 ص
المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين بالعمرانية مواد مخدرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الكيماوى بالجيزة على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطلين لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وتسليمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزة المتهمين، وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها، وحبسه المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، إلى اتجار عاطلين،  بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية من مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، أثناء استقلالهما سيارة، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش، بلغ وزنها 6 كيلو، ومبلغ 5040 جنيه، وسلاح أبيض "مطواة"، و3 هواتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


حشيش

مخدرات

سلاح ابيض

تجارة المخدرات

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