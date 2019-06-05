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المصرية لتسويق الأسماك تفتتح منافذها اليوم لطرح منتجات السمك للمواطنين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:43 ص
المصرية لتسويق الأسماك تفتتح منافذها اليوم لطرح منتجات السمك للمواطنين صوره ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت  الشركة المصرية لتسويق الإسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح منافذها اليوم أول أعياد عيد الفطر المبارك فى محافظتى القاهرة والجيزة، لطرح منتجات الاسماك الطازجة والمجمدة وتوفير منتجات رنجه بسعر 32 جنيه للكيلو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تطرح فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، اللحوم الطازجة السوداني والمجمدة للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

 

 

 

 

 


التموين

المصرية لتسويق الأسماك

طرح السمك

عيد الفطر 2019

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