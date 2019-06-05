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المحافظون البريطانيون يختارون خليفة ماى أواخر يوليو

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:00 ص
المحافظون البريطانيون يختارون خليفة ماى أواخر يوليو تريزا ماى
وكالات

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أعلن مقر حزب المحافظين البريطاني أن انتخاب زعيم جديد للحزب يحل محل تيريزا ماي سيجري في أواخر يوليو المقبل ، بحسب ما نشرت وكالة روسيا اليوم  للانباء .
 
وأوضح حزب المحافظين في بيان له، اليوم الثلاثاء أن انتخاب زعيم جديد للحزب سيجري خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 22 يوليو.
 
ومن المقرر أن ينتخب زعيم جديد للحزب على مراحل، حيث سيتم اختيار مرشحين متصدرين اثنين من أصل المرشحين الـ 11، ثم سيصوت أعضاء الحزب في كافة أنحاء البلاد ليختاروا الزعيم من المنافسين الاثنين.
 
يذكر أن تيريزا ماي تولت قيادة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في يوليو 2016، وفازت في الانتخابات البرلمانية عام 2017.
 
وعلى خلفية فشلها في تمرير الاتفاق حول شروط "بريكست" في البرلمان، أعلنت تيريز ماي يوم 24 مايو الماضي عن استقالتها من قيادة الحزب ومنصب رئيسة الوزراء اعتبارا من 7 يونيو الجاري. وستؤدي ماي مهامها حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، الذي سيتولى أيضا رئاسة الحكومة.

تريزا ماى

حزب المحافظين

الانتخابات البرلمانية

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