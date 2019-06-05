الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية تنعيان شهداء الحادث الإرهابى بالعريش

القاهرة (أ ش أ)

أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بيان نعى وإدانة حادث استهداف كمين أمنى قرب مدينة العريش.

وجاء فى نص البيان: "تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الإرهابى الذى استهدف كمينا أمنيا قرب مدينة العريش، كما ونؤكد التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة فى مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، الذى يسعى إلى إفساد احتفالات عيد الفطر المبارك".

وأضاف البيان: "تتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل"، مشيرة إلى أن "هذا العمل يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية.. فلنصلى جميعا كى يحمى الرب مصر وأبناءها".

كما أعربت الطائفة الإنجيلية فى مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن حزنها العميق لاستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدى لهجوم إرهابى على كمين بالعريش، قبيل صلاة العيد.

وقالت رئاسة الطائفة، فى بيان لها، ندين هذا العمل الإرهابى الآثم، ونصلى إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالى الشهداء الأبطال، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء.