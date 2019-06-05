القومى للمرأة: لم نتلق أى شكاوى بوقائع تحرش فى احتفالات العيد حتى الآن

كتب محمود راغب

تواصل غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، تلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، مع أول أيام عيد الفطر المبارك عبر الخط الساخن رقم 15115.

وأوضح أحد أعضاء غرفة العمليات، أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى حتى الآن، لافتا إلى أن الغرفة تتلقى الشكاوى من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء طوال أيام عيد الفطر.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية .

وتتلقى غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، بالاضافة إلى تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات، وذلك عبر الارقام التالية:

01099299191

01007525600

01554845024