سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

القساوسة يهنئون المسلمين بالعيد فى ساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:30 ص
القساوسة يهنئون المسلمين بالعيد فى ساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف.. صور
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص عدد من القساوسة على تهنئة إخوانهم المسلمين بعيد الفطر المبارك فى ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وعقب انتهاء صلاة العيد دخل مجموعة من القساوسة إلى مكان الصلاة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأدى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة، فى حضور اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد على نائب المستشار العسكرى، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمد كمال رئيس المدينة،والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والعسكرية و التنفيذية

WhatsApp Image 2019-06-05 at 7.13.31 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 7.13.34 AM
 

 


صلاة العيد

عيد الفطر

بني سويف

عيد الفطر فى بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة