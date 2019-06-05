القساوسة يهنئون المسلمين بالعيد فى ساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف.. صور

بنى سويف : هانى فتحى

حرص عدد من القساوسة على تهنئة إخوانهم المسلمين بعيد الفطر المبارك فى ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وعقب انتهاء صلاة العيد دخل مجموعة من القساوسة إلى مكان الصلاة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأدى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة، فى حضور اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد على نائب المستشار العسكرى، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمد كمال رئيس المدينة،والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والعسكرية و التنفيذية







