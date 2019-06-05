القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "عبدالرحمن.س.ح" 25 عام عاطل مقيم شارع الغابة بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "مصطفى.ش.م" 31 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض "مطواه" والمتهم "غريب.م.ك" 34 عام عاطل بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ن.ض" 19 عام عاطل مقيم البلابسة بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "خالد.ح.ا" 21 عام عاطل مقيم عرايشية مصر بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "سعيد.س.س" 37 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمد.ش.ال" 16 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين"؛ بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.