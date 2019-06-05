القبض على 3 أشخاص لتصنيعهم أسلحة نارية وبيضاء داخل ورشة فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط 3 أشخاص فى عين شمس، لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، وحرروا محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس قد أكدت مزاولة 3 أشخاص (منهم اثنان لهم معلومات جنائية) نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، مُتّخذين من محل كائن بالعقار محل سكن المتهم الأول مقرا لنشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين الثلاثة خلال تواجدهم فى مسكن المتهم الأول، وعُثر بداخله على: 4 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وهيكل فرد خرطوش، و5 مقابض أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و9 طلقة من العيار نفسه، و8 قطع مواسير مختلفة الأحجام، و14 سلاحا أبيض (سنج - سواطير) والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.