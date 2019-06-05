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القبض على عاطل بحوزتة 800 جرام حشيش وسلاح نارى بالقناطر الخيرية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:08 ص
القبض على عاطل بحوزتة 800 جرام حشيش وسلاح نارى بالقناطر الخيرية القبض على عاطل - ارشيفية
القليوبية-نيفين طه

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القت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 800 جرام وسلاح نارى، تم التحفظ على المضبوطات، والمتهم وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بضبط المدعو" سيد  . م "  40 سنة، عاطل ومقيم شارع النادي، أبو الغيط، دائرة المركز، المطلوب التنفيذ عليه فى قضية سرقة، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقه من ذات العيار  وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالي 800 جرام  ومبلغ مالي 600 جنية بمواجهه المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصليه تجارته ، جارى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


مخدرات

القناطر الخيرية

حشيش

القليوبية

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