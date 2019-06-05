سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

العثور على جثتين جديدتين من ضحايا حادث غرق السفينة السياحية فى المجر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:45 م
العثور على جثتين جديدتين من ضحايا حادث غرق السفينة السياحية فى المجر حادث المجر
سول /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح مسئولون كوريون جنوبيون، بأنه تم العثور على جثتين جديدتين يعتقد أنهما تعودان لضحيتين من بين الكوريين الجنوبيين الـ14 الذين فقدوا فى حادث غرق سفينة سياحية فى المجر الأسبوع الماضى.

 

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المسئولين، القول إنه تم العثور على جثة لأنثى على بعد حوالى 50 كم من موقع الحادث، كما عثر فريق التفتيش أيضا على جثة أخرى فى وقت مبكر من اليوم وتم انتشالها من النهر بواسطة الغواصين وإرسالها إلى المستشفى لتحديد هوياتها.

 

جدير بالذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وفُقد 21 آخرون فى غرق قارب، كان يحمل 33 كوريا جنوبيا واثنين من أفراد الطاقم المجري، إثر اصطدامه، الأربعاء الماضى، بسفينة فى نهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست.

 

وكان فريق التفتيش تمكن من العثور على 5 جثث اليومين الماضيين وتم تأكيد هويتهم ليصل عدد قتلى الحادث إلى 12 كوريا.

 

 

 

 


كوريا الجنوبية

المجر

سفينة

نهر الدانوب

الدانوب

بودابست

العاصمة المجرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتشال جثة أخرى من نهر الدانوب بعد غرق سفينة فى بودابست

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:40 ص

انتشال جثة من الدانوب على بعد 100 كيلومتر من بودابست بعد غرق سفينة

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:58 م

المجر تعلن التعرف على هوية 7 من الغرقى فى حادث المركب السياحى بالدانوب

السبت، 01 يونيو 2019 10:53 م

اعتقال قبطان سفينة سياحية صدمت باخرة فى نهر الدانوب بالمجر

السبت، 01 يونيو 2019 05:10 م

قبطان سفينة سياحية صدمت باخرة فى نهر الدانوب يمثل أمام محكمة مجرية

السبت، 01 يونيو 2019 02:36 م

سول تدفع بفرق إنقاذ للمشاركة فى البحث عن مفقودى حادث نهر الدانوب

الجمعة، 31 مايو 2019 11:21 ص

صور .. وقفة بالشموع على ضحايا حادث انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 09:37 م

مساعدات نمساوية عاجلة الى المجر لمواجهة حادث غرق فى نهر الدانوب

الخميس، 30 مايو 2019 09:32 م

مصرع 8 أشخاص وفقدان 21 آخرين فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 01:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة