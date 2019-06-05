العثور على جثتين جديدتين من ضحايا حادث غرق السفينة السياحية فى المجر

سول /أ ش أ/

صرح مسئولون كوريون جنوبيون، بأنه تم العثور على جثتين جديدتين يعتقد أنهما تعودان لضحيتين من بين الكوريين الجنوبيين الـ14 الذين فقدوا فى حادث غرق سفينة سياحية فى المجر الأسبوع الماضى.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المسئولين، القول إنه تم العثور على جثة لأنثى على بعد حوالى 50 كم من موقع الحادث، كما عثر فريق التفتيش أيضا على جثة أخرى فى وقت مبكر من اليوم وتم انتشالها من النهر بواسطة الغواصين وإرسالها إلى المستشفى لتحديد هوياتها.

جدير بالذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وفُقد 21 آخرون فى غرق قارب، كان يحمل 33 كوريا جنوبيا واثنين من أفراد الطاقم المجري، إثر اصطدامه، الأربعاء الماضى، بسفينة فى نهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست.

وكان فريق التفتيش تمكن من العثور على 5 جثث اليومين الماضيين وتم تأكيد هويتهم ليصل عدد قتلى الحادث إلى 12 كوريا.