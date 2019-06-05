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"الطب الوقائى" بأسوان تخصص رقم تليفون لتلقى بلاغات التسمم خلال العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:00 ص
"الطب الوقائى" بأسوان تخصص رقم تليفون لتلقى بلاغات التسمم خلال العيد اسعاف - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حالة الطوارئ استعداداً لإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال خطة عمل خلال فترة العيد.
 
وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى، إن الإدارة جهزت غرفة طوارئ بديوان المديرية والإدارات الصحية على مدار 24 ساعة لاستقبال بلاغات المواطنين فى حالة تعرضهم لأى حالات اشتباه تسمم غذائى وذلك على رقم 0972238442 .
 
وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مستشفيات الحميات رفعت أيضاً درجة الاستعداد والتأهب لاستقبال والتعامل مع الحالات، موضحاً بأن الإدارة وضعت خطة لأعمال الصحة البيئية والتى تتضمن تكثيف المرور على المرشحات وشبكات المياه وأخذ عينات المياه والصرف الصحى بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من سلامتها حفاظاً على سلامة المواطنين.
 
وأشار إلى رفع درجة الاستعداد أيضاً بمكاتب مراقبة الأغذية، وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع أغذية عيد الفطر مثل "الكعك والبسكويت وغير ذلك"، بجانب تكثيف الرقابة على الباعة الجائلين، وتكثيف الرقابة على أماكن التجمعات بالمطاعم والأندية والحدائق والعائمات السياحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال حدوث أى حالات إصابة اشتباه التسمم الغذائى.
 
وتابع "أبو المجد"، بأنه من ضمن الخطة أيضاً رفع درجة الاستعداد وتكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة مثل "الباعوض والذباب وغيرهما.."، وتكثيف المكافحة الأرضية لليرقات قبل وأثناء العيد وخاصة بالأماكن المفتوحة وساحات صلاة العيد.
 
 
 
 

الطب الوقائى

اسوان

تسمم

عيد الفطر

محافظه اسوان

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