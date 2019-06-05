السيطرة على حريق مطعم بمدينة أسيوط دون خسائر فى الأرواح.. صور

أسيوط - محمود عجمى

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، منذ قليل، على حريق اندلع فى أحد المطاعم بمنطقة الزهراء بمدينة أسيوط، دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق بأحد المطاعم بمنطقة الزهراء بمدينة أسيوط.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الواقعة، تمت السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح، وبالمعاينة الأولية تبين اندلاع حريق نتيجة تسريب غاز من أنبوبة البوتاجاز، وجارى تحرير المحضر اللازم.







































