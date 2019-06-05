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السعودية والكويت يدينان هجوم العريش ..ويؤكدان وقوفهما مع مصر ضد الإرهاب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:50 م
السعودية والكويت يدينان هجوم العريش ..ويؤكدان وقوفهما مع مصر ضد الإرهاب الملك سلمان
كتب- هاشم الفخرانى

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط شهداء من عناصر الأمن.

 

وذكرت وكالة " واس" أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

 

كما أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش ، وشدد المصدر على أن بشاعة العمليات الإرهابية واستهدافها البشرية واستقرار العالم تؤكد ضرورة تكثيف التعاون والجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة".

 

وأشار إلى تضامن دولة الكويت مع الأشقاء بمصر في جهودهم لمكافحة الإرهاب والعنف الذي يستهدف أمنها وسلامة أبنائها معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا.

 


الكويت

السعودية

العريش

سيناء

مصر

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