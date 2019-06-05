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الرجال الأرامل والمطلقين أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 م
الرجال الأرامل والمطلقين أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب الطلاق
كتب بيتر إبراهيم

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كشف بحث جديد تم تقديمه اليوم في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية (BCS) في مانشستر، أن الرجال الأرامل والمطلقين أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب الخطيرة أكثر من النساء.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد البحث الجديد من جامعة أستون ، برمنجهام ، اختلافات صارخة في معدلات الوفيات بين الرجال والنساء ، خاصة فيما يتعلق بالحالة الزوجية ، عند العيش مع قصور القلب أو الرجفان الأذيني (AF) أو بعد نوبة قلبية.

ووجد الباحثون أن الأرامل (الرجال الذين فقدوا زوجاتهم) والذين يعانون من أزمة قلبية هم أكثر عرضة بنسبة 11% للموت مقارنة بالأرامل (النساء اللائي فقدن زوجهن).

ووجد الباحثون أيضًا أنه بين الأشخاص المتزوجين الذين يعانون من الرجفان الأذيني ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لإيقاع القلب غير الطبيعي ، يكون الرجال أكثر عرضةً للوفاة بنسبة 6% من النساء.

والوضع مختلف تمامًا بالنسبة لأولئك غير المتزوجين، حيث اكتشف الفريق أن الرجال غير المتزوجين الذين يعانون من قصور في القلب لديهم خطر أقل بنسبة 13% من الوفيات مقارنة بالنساء الوحيدات.


الطلاق

اضرار الطلاق

الموت المبكر

امراض القلب

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