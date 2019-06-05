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والتقيت بوتين أكثر من 30 مرة..

الرئيس الصينى: 100 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع روسيا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:08 م
الرئيس الصينى: 100 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع روسيا الرئيس الصيني شي جين بينج
كتب إبراهيم حسان

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج إنه التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكثر من 30 مرة، وقام بزيارة روسيا أكثر من أى دولة أخرى.

وأضاف الرئيس الصينى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بموسكو، أن الصين وروسيا تتمتعان بعلاقات ثنائية جيدة، وشراكة استراتيجية على مستوى عالٍ، مشيرا إلى إجرائه مفاوضات جيدة ومناقشات بناءة مع بوتين خلال زيارته لروسيا، بجانب توقيع الكثير من الوثائق الحكومية بين الشركات من الطرفين.

وأوضح رئيس الصين أن التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى مستوى قياسى لا مثيل له، إلى 100 مليار دولار، وهذا يؤكد النجاح فى التعاون بين بكين وموسكو، كما أن هناك تعاونا فى مجال الفضاء، وهناك آفاقا واسعة للتعاون فى المجالات الجديدة مثل المجال المالى والزراعة والصناعة.

وأشار إلى أنه أهدى روسيا حيوان "الباندا"، وسيحضر مع بوتين احتفال افتتاح قسم الباندا فى حديقة الحيوان فى موسكو، متابعا: "علاقاتنا خلال الأعوام الـ100 الماضية شهدت تغييرات كبيرة وضغطا من كل الجوانب من الناحية السياسية، ومواقفنا ثانية ومحددة دائما فى الأمم المتحدة، مبينه على احترام القانون الدولى والتسوية السلمية والسياسية لجميع الأزمات والنقاط الحارة".


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علاقات روسيا والصين

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