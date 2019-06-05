الرئيس الصينى يصل إلى روسيا فى زيارة رسمية

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وصل الرئيس الصينى شى جين بينج إلى روسيا اليوم /الأربعاء/ فى زيارة رسمية تستمر حتى بعد غد.

وكان فى استقبال الرئيس الصينى وزير تنمية الشرق الأقصى ألكسندر كوزلوف، ونائب وزير الخارجية إيجور مورجولوف، والسفير الصينى لدى روسيا لى هوى، والسفير الروسى لدى الصين أندريه دينيسوف.

وسيلتقى الرئيس الصينى الرئيس الروسى وسيشارك فى منتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولى فى الفترة 6 و7 يونيو الحالى.

وكان مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف أعلن أمس أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجرى مباحثات مع نظيره الصينى اليوم حول التسوية السورية وفنزويلا والعلاقات مع الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة.

وأضاف أوشاكوف "سيتم التركيز أثناء هذه المحادثات على التعاون الاقتصادي والتعاون في قطاع الطاقة والوضع حول إيران وملفها النووي والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".