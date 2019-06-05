الرئيس الباكستانى يحث شعبه على الابتعاد عن التحيز الطائفى

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حث الرئيس الباكستانى عارف علوى اليوم /الأربعاء/ شعبه على تبني الأخوة، الرحمة، والعمل من أجل تحقيق التقدم والازدهار فى البلاد عن طريق الابتعاد عن التحيز الشخصى والإقليمى والطائفى.

وهنأ الرئيس الباكستانى - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - شعب بلاده بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدى صلاة العيد فى مسجد الملك فيصل بالعاصمة إسلام آباد.

بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان - فى رسالته للشعب الباكستانى بمناسبة عيد الفطر المبارك - إن الحكومة قد شرعت فى رحلة تهدف إلى وضع البلاد على مسار التقدم والازدهار .