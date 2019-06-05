التذكرة بـ2 جنيه.. "الأورمان" تستقبل آلاف الزوار لقضاء إجازة العيد (صور)

كتب عز النوبى

فتحت حديقة الأورمان بالجيزة أبوابها صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال المواطنين للاستمتاع بقضاء الإجازة فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى مدار اليوم استقبلت آلاف الزوار.

وقال الدكتور سيد حسين مدير الحديقة، فى بيان صادر عنه اليوم، إن الإدارة عملت على توفير كل وسائل الراحة للمواطنين، مع إلغاء إجازات كل العاملين. متابعا: "تذكرة الدخول جنيهان فقط، وهو مبلغ رمزى جدا، لتشجيع الجمهور على زيارة الحديقة".

وأضاف أن الحديقة التى أنشائها الخديو إسماعيل فى العام 1873 مساحتها 28 فدانا، تضم مجموعة من الزهور والأشجار النادرة والأثرية وتنوع نباتى أكثر من 1200 نوع نباتى.