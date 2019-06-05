سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

التذكرة بـ2 جنيه.. "الأورمان" تستقبل آلاف الزوار لقضاء إجازة العيد (صور)

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:56 م
التذكرة بـ2 جنيه.. "الأورمان" تستقبل آلاف الزوار لقضاء إجازة العيد (صور) الأورمان تستقبل المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فتحت حديقة الأورمان بالجيزة أبوابها صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال المواطنين للاستمتاع بقضاء الإجازة فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى مدار اليوم استقبلت آلاف الزوار.
 
وقال الدكتور سيد حسين مدير الحديقة، فى بيان صادر عنه اليوم، إن الإدارة عملت على توفير كل وسائل الراحة للمواطنين، مع إلغاء إجازات كل العاملين. متابعا: "تذكرة الدخول جنيهان فقط، وهو مبلغ رمزى جدا، لتشجيع الجمهور على زيارة الحديقة".
 
وأضاف أن الحديقة التى أنشائها الخديو إسماعيل فى العام 1873 مساحتها 28 فدانا، تضم مجموعة من الزهور والأشجار النادرة والأثرية وتنوع نباتى أكثر من 1200 نوع نباتى.
 
WhatsApp Image 2019-06-05 at 2.46.55 PM (1)
 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 2.46.55 PM (2)
 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 2.46.55 PM
 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 2.46.56 PM (1)
 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 2.46.56 PM (2)
 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 2.46.56 PM (3)
 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 2.46.56 PM
 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 2.46.57 PM
 

 


حديقة الاورمان

عيد الفطر

تذكرة حديقة الاورمان

عدد زوار حديقه الاورمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عايز تخرج فى عيد الفطر.. اعرف أشهر الأماكن الترفيهية بحديقة حيوان الجيزة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:00 ص

خريطة استعداد حديقة حيوان الجيزة لاستقبال عيد الفطر × 14 معلومة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:00 ص

حديقة الأسماك تستقبل زوار عيد الفطر بعروض الزينة والمحنطات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:00 ص

حدائق الحيوان تفتح أبوابها أمام زوار عيد الفطر المبارك بـ 5 جنيهات.. خطة لمواجهة الزحام.. عروض جديدة للولادات وقطارات ترفيهية.. "عنتر وحسونة والعمدة" نجوم الحديقة.. الفيلة كريمة وأنثى الزراف فى انتظار الجماهير

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:00 ص

تعرف على تحذيرات ونصائح حديقة حيوان الجيزة للزوار فى العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم

شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم

طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30

طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30

دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

عامان على المقاطعة العربية للنظام القطرى.. الرباعى العربى ينجح فى مواجهة الدويلة الخليجية الداعمة للإرهاب.. رفض شعبى لدور الحمدين فى الدول العربية ومطالبات بإسقاط نظام تميم.. واقتصاد الدوحة يواصل الانهيار

عامان على المقاطعة العربية للنظام القطرى.. الرباعى العربى ينجح فى مواجهة الدويلة الخليجية الداعمة للإرهاب.. رفض شعبى لدور الحمدين فى الدول العربية ومطالبات بإسقاط نظام تميم.. واقتصاد الدوحة يواصل الانهيار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة