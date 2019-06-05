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البرتغال تفكك شبكة للاتجار بالبشر وتحرر 20 امرأة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:01 ص
البرتغال تفكك شبكة للاتجار بالبشر وتحرر 20 امرأة البرتغال ارشيفية
رويترز

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 قالت الشرطة البرتغالية اليوم الثلاثاء إن السلطات فككت شبكة للاتجار بالبشر كانت تجبر النساء المستضعفات على ممارسة البغاء بأنحاء أوروبا، وذلك بعد تحريات استمرت لستة أشهر بدعم من وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول).

وذكرت إدارة الهجرة والحدود في البرتغال أن العملية، التي أطلق عليها اسم (إل بايب)، أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية أجانب يشتبه في اتجارهم بالنساء لاستغلالهن جنسيا وغسيل الأموال والانتماء إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وفي إطار هذه العملية التي نفذتها في المنطقة الشمالية في البرتغال، داهمت الإدارة 12 منزلا وفتشت 12 مركبة وصادرت مجوهرات وأموالا ووثائق مزورة، كما فتشت شركتين لتحويل الأموال ووكالة سفريات.

وقالت الإدارة في بيان إن التجار، الذين عملوا في البرتغال وعدد من الدول الأوروبية، لجأوا إلى أساليب "الإقناع والمراوغة والتهديد" لابتزاز نحو 20 امرأة لا يمتلكن المال أو المساندة العائلية.

وأضافت "النساء كن وسيلة لجلب المال لدفع ديون أو ’عمولات’ فرضها زعيم العصابة... كان يتم التعامل معهن على أنهن ’أشياء’ وهو ما وفر مكاسب مالية ضخمة".

ولم تكشف السلطات عن جنسيات الضحايا.

وتقول الأمم المتحدة إن الاستغلال الجنسي هو أحد أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا.

 

 

 


الأمم المتحدة

الاستغلال الجنسي

البرتغال

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