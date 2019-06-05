البحرين تستنكر الهجوم الإرهابى فى العريش

إيمان حنا

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بمصر، بحسب وكالة أنباء البحرين ( بنا)، وأكدت على "موقف المملكة الثابت المتضامن بكل قوة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار".

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.

ومن جهة أخرى، أدانت وزارة الأوقاف الاعتداء الإرهابى الغاشم والجبان الذى استهدف كمينا أمنيا قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، مؤكدة أن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من أكبر الكبائر، وثمّنت الوزارة تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى الذود عن الوطن والعرض، واحتسبت شهداءهم عند الله تعالى فى الفردوس الأعلى، سائلة الله عز وجل لهم واسع الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان وخالص العزاء، وداعية الله أن يمن على المصابين منهم بالشفاء العاجل.