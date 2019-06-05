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الإحصاء: 52 ساعة متوسط ساعات العمل بالجمهورية.. ومحافظات "بحرى" الأعلى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:00 ص
الإحصاء: 52 ساعة متوسط ساعات العمل بالجمهورية.. ومحافظات "بحرى" الأعلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام

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أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط ساعات العمل للعاملين بالدولة، عدا موظفى القطاع الحكومى، بلغ على مستوى الجمهورية 52 ساعة أسبوعيا خلال عام 2018، وسجلت محافظات وجه بحرى أعلى متوسط لساعات العمل الأسبوعية مقارنة بمحافظات وجه قبلى.

وطبقا للبيانات الإحصائية، التى كشفتها نتائج أحدث النشرات السنوية لإحصاءات التوظف والأجور لعام 2018 الصادرة عن جهاز الإحصاء، بلغ الحد الأدنى لمتوسط ساعات العمل فى محافظات وجه بحرى 49 ساعة فى الأسبوع وسجلته محافظة الدقهلية، مقابل 46 ساعة الحد الأدنى لمتوسط ساعات العمل بمحافظات وجه قبلى، وسجلته محافظة الأقصر.

فيما بلغ الحد الأعلى لمتوسط ساعات العمل فى محافظات وجه بحرى 56 ساعة فى الأسبوع وسجلته محافظة بورسعيد، مقابل 55 ساعة هو الحد الأعلى لمتوسط ساعات العمل الأسبوعية لمحافظات وجه قبلى، والذى سجلته محافظة سوهاج.

وعلى مستوى المحافظات الحدودية، جاءت محافظة جنوب سيناء "منفردة" لتفوق كافة محافظات الجمهورية فى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بها، لتسجل أعلى محافظة فى عدد ساعات العمل بـ 59 ساعة، تليها محافظة مطروح بفارق عنها، مسجلة 51 ساعة فى الأسبوع.

أما محافظتا البحر الأحمر والوادى الجديد، اختلف الأمر بهما، ليسجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بالمحافظتين، 48 ساعة للأولى، و 49 ساعة للثانية، مرتفعا فى محافظة شمال سيناء إلى 51 ساعة فى الأسبوع للعاملين بتلك المحافظات، عدا موظفى القطاع الحكومى.


ساعات العمل

متوسط ساعات العمل

عدد ساعات العمل بالجمهورية

ساعات العمل فى المحافظات

احصاءات الاجور

الاجور والتوظف

احصاءات التوظف

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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