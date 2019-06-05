الأوقاف: 1200 مدرسة علمية وقرآنية تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع

كتب إسماعيل رفعت

قالت وزارة الأوقاف ، أنه فى إطار جهود الوزارة ورسالتها في تحصين النشء والشباب بالعلم النافع على أيدى شباب علماء وقراء وزارة الأوقاف ، سيتم إطلاق 1200 مدرسة علمية وقرآنية تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية ، يوم السبت 21 يونيو 2019 وتستمر حتى 29 أغسطس ، وسيتم تخصيص يوم في الأسبوع في جميع المدارس العلمية لتدريس المفاهيم و القيم الأخلاقية في ضوء كتاب حديث الروح.

كما سيتم مشاركة واعظات الأوقاف في المدارس العلمية والقرآنية للفتيات والسيدات بالمساجد الكبرى لأول مرة هذا العام ، وستبدأ جميع المساجد المشاركة في المشروع الإعلان عن ذلك في مكان بارز وتسجيل الراغبين في تسجيل أسمائهم من النشء والشباب والفتيات من جميع المراحل التعليمية : الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية

ونبهت الوزارة على جميع المديريات سرعة الإعداد اللازم لبدء أنشطة هذه المدارس بكل جدية واهتمام بالغ ، وموافاة الوزارة بكل ما يتم في هذا الشأن مع تكليف رؤساء أقسام الإرشاد في المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس العلمية ، ورؤساء أقسام شئون القرآن على مستوى المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس القرآنية ، على أن يكون ذلك كله تحت الإشراف الكامل لمديري المديريات و الإدارات ومن خلالهم .