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الأوقاف: 1200 مدرسة علمية وقرآنية تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:31 ص
الأوقاف: 1200 مدرسة علمية وقرآنية تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع وزارة الأوقاف - ارشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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قالت وزارة الأوقاف ، أنه فى إطار جهود الوزارة ورسالتها في تحصين النشء والشباب بالعلم النافع على أيدى شباب علماء وقراء وزارة الأوقاف  ، سيتم إطلاق  1200 مدرسة علمية وقرآنية تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية ، يوم السبت  21 يونيو 2019  وتستمر حتى  29 أغسطس ، وسيتم تخصيص يوم في الأسبوع في جميع المدارس العلمية لتدريس المفاهيم و القيم الأخلاقية في ضوء كتاب حديث الروح.

كما سيتم مشاركة واعظات الأوقاف في المدارس العلمية والقرآنية للفتيات والسيدات بالمساجد الكبرى لأول مرة هذا العام ، وستبدأ جميع المساجد المشاركة في المشروع الإعلان عن ذلك في مكان بارز وتسجيل الراغبين في تسجيل أسمائهم من النشء والشباب والفتيات من جميع المراحل التعليمية : الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية                            

ونبهت الوزارة على جميع المديريات سرعة الإعداد اللازم لبدء أنشطة هذه المدارس بكل جدية واهتمام بالغ ، وموافاة الوزارة بكل ما يتم في هذا الشأن مع تكليف رؤساء أقسام الإرشاد في المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس العلمية ، ورؤساء أقسام شئون القرآن على مستوى المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس القرآنية ، على أن يكون ذلك كله تحت الإشراف الكامل لمديري المديريات و الإدارات ومن خلالهم .

 

 

 

 

 


وزارة الاوقاف

شباب الدعاة

المدارس القرانية

المسجد الجامع

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