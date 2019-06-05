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الأمين العام للأمم المتحدة يلتقى ببوتين على هامش المنتدى الاقتصادى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:26 م
الأمين العام للأمم المتحدة يلتقى ببوتين على هامش المنتدى الاقتصادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى. 
وقال جوتيريش - فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "خلال فترة إقامتى فى روسيا، سأجتمع مع الرئيس بوتين وعدد من مسؤولى روسيا رفيعى المستوى"، مُعربًا عن عزمه مناقشة القضايا الحرجة التي تُثير قلق الجميع، والتي تشمل: تحقيق التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والتحديات الأمنية حول العالم، ومكافحة الإرهاب. 
وأضاف "إن موسكو عضو مؤسس للأمم المتحدة، إلى جانب كونها عضو دائم في مجلس الأمن، لذا من المهم أن أحظى بفرص منتظمة للحوار مع القيادة الروسية". 
وسُيعقد منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي - في يومي 6 إلى 8 يونيو الجاري - تحت شعار "إنشاء جدول أعمال لتحقيق التنمية المستدامة".


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