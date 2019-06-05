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الأمير الكويتى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الهجوم الإرهابى جنوب العريش

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:04 م
الأمير الكويتى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الهجوم الإرهابى جنوب العريش أمير الكويت
كتب محمد تهامى زكى

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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد من المجندين.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب أمير الكويت، خلال البرقية عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابى الشنيع الذى استهدف أرواح الآبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر الشقيق، ووقوفها إلى جانب البلد الشقيق وتأييدها كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

 

وجدد أمير الكويت موقف بلاده الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفها مع المجتمع الدولى لتجفيف منابعه والقضاء عليه، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا الحادث الإرهابى بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

 

كما بعث نائب الأمير ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقية عزاء مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 

 

 


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