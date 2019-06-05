الأسهم الأمريكية تبدأ التداول مرتفعة لليوم الثانى بفعل توقعات خفض الفائدة

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، فى تداولات اليوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر أقل نمو شهرى لوظائف القطاع الخاص منذ 2010، خلال مايو الماضى، ما زاد الرهان على اتخاذ مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) قرارا بتخفيض سعر الفائدة لتلافى أى تباطؤ اقتصادى.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعى 118.82 نقطة بما يعادل 0.47% وصولا إلى 25451 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.82 نقطة أو 0.53% مسجلا 2818.09 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المُجمّع 58.56 نقطة أو 0.78% إلى 7585.68 نقطة.