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الآلاف من الأهالى يؤدون صلاة العيد فى 442 ساحة بالشرقية "صور"

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:18 ص
الآلاف من الأهالى يؤدون صلاة العيد فى 442 ساحة بالشرقية "صور" صلاة العيد
الشرقية - إيمان مهنى

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أدى  الآلاف من المصلين بمحافظة الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات المخصصة للصلاة  وعددها 442 ساحة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، أبرزها ساحتى ناصر وأستاذ الزقازيق  ومسجد الفتح وكذلك الساحات المعدة داخل القرى.

حيث كلفت مديرية الأوقاف،  884 خطيبا (أساسي واحتياطي)  علاوة على تواجد 10 من المكبرين بكل ساحة، كما تقرر حظر استخدام أي ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها.

وكثفت مديرية أمن الشرقية من تواجدها  لتأمين المصلين وفي الميادين والشوارع الرئيسية استعداد لاستقبال المحتفلين بالعيد، حيث تم نشر رجال المرور بجميع الميادين  لمنع التكدسات والاختناقات المرورية،  وكذلك  الدفع بمجموعات قتالتة والشرطة النسائية  لمنع أى شغب أو بلطجة.

كما  رفعت المحافظة  حالة الطوارئ بالقطاعات الخدمية و التنفيذية بنطاق المحافظة ، و تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة لتلقي و أستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة أي أحداث أو أزمات طارئة للتغلب عليها و التعامل معها  و تكثيف  الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق و المحال التجارية والمنشآت الغذائية لمنع تداول السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

الآلاف من الأهالى يؤدون صلاة العيد (1)
 
الآلاف من الأهالى يؤدون صلاة العيد (2)
 
الآلاف من الأهالى يؤدون صلاة العيد (3)
 
الآلاف من الأهالى يؤدون صلاة العيد (4)
 
الآلاف من الأهالى يؤدون صلاة العيد (5)
 

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