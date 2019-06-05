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اعراض حصوات المرارة منها ألم البطن

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:00 ص
اعراض حصوات المرارة منها ألم البطن حصوات المرارة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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حصوات المرارة عبارة عن أحجار صغيرة تتشكل في المرارة، في معظم الحالات، لا تسبب أي أعراض ولا تحتاج إلى علاج، لكن إذا اصطدمت حصوة في مجرى داخل المرارة ، فقد يؤدي ذلك إلى ألم البطن الحاد ومكثف يستمر عادة بين ساعة واحدة و 5 ساعات، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض حصوات المرارة، وفقاً لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS.

اعراض حصوات المرارة
حصوات المرارة

اعراض حصوات المرارة
 

حصوات المرارة لا تسبب عادة أي أعراض، ولكن إذا قامت حصوة بسد إحدى القنوات الصفراوية، يمكن أن يسبب ذلك آلام البطن المفاجئة الحادة ، والمعروفة باسم المغص الصفراوي.

قد تظهر أعراض أخرى إذا كان الانسداد أكثر حدة أو تطور في جزء آخر من الجهاز الهضمي منها:

-آلام في البطن (المغص الصفراوي).

-يمكن أن تسبب حصوات المرارة ألمًا مفاجئًا حادًا في البطن يستمر عادةً من 1 إلى 5 ساعات ، رغم أنه قد يستمر أحيانًا لبضع دقائق.

- الشعور بالألم:

في وسط بطنك.

-أسفل الأضلاع الموجودة على جانبك الأيمن - قد ينتشر من هنا إلى جانبك أو الكتف.

-الألم مستمر ولا يخفف عن طريق الذهاب إلى المرحاض أو المرض.

-يحدث في بعض الأحيان عن طريق تناول الأطعمة الدهنية، ولكنه قد يحدث في أي وقت من اليوم وقد يوقظك أثناء الليل.

المغص الصفراوي لا يحدث في كثير من الأحيان. بعد نوبة من الألم ، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر قبل حدوث نوبة أخرى.

-بعض الناس لديهم أيضا فترات تعرق فيها بشكل مفرط ويشعرون بالمرض أو القيء.

اعراض حصوات المرارة 4
حصوات المرارة 

أعراض أخرى لحصوات المرارة
 

يمكن أن تسبب حصوات المرارة مشاكل أكثر خطورة إذا عرقلت تدفق القناة الصفراوية لفترات أطول أو انتقلت إلى أعضاء أخرى ، مثل البنكرياس أو الأمعاء الدقيقة، إذا حدث هذا ، يمكنك تطوير مجموعة من الأعراض الأخرى مثل:

-ارتفاع درجة الحرارة.

-المزيد من الألم المستمر.

-نبضات سريعة.

-اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

-حكة في الجلد.

-إسهال.

-قشعريرة أو ارتعاش.

-ارتباك.

-فقدان الشهية.

اعراض حصوات المرارة 4
حصوات المرارة 

اعراض حصوات المرارة

حصوات المرارة

اسباب حصوات المرارة

اعراض حصى المرارة

حصى المرارة

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