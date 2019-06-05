اضبط مخالفة.. مطبات وخوازيق فى شوارع بورفؤاد تهدد وسائل الموصلات "صور"

بورسعيد - محمد فرج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" خوازيق خرسانية ومطبات بالطريق العام، تمثل خطورة لوسائل الموصلات بل تسبب كوارث وحوادث يدفع ثمنها الأبرياء من قائدى السيارات وسط تجاهل المسئولين بمجلس مدينة بورفؤاد، حسب تأكيدات الأهالى.

ويقول عبد العاطى حسنين من محافظة الإسماعيلية مهندس لـ "اليوم السابع " الطريق مظلم أعمدة بلا إنارة والغريب أنك تفاجئ بخوازيق خرسانية بنهر الطريق العام عند مغادرتك المدينة من اتجاه كوبرى النصر، ينتج عنه تلافيات جسمية للسيارات وللأسف الشديد مفيش ضمير، على حد قوله.

ويضيف محمد المرسى من أهالى مدينة بورفؤاد، قائلا، "الحفر والمطبات وخوازيق وبالوعات مرتفعة عن مستوى سطح الطريق ثمثل خطورة فادحة لوسائل الموصلات ليلا، وخاصة قائدى الدراجات البخارية وتسأل المرسى لماذا يتغاضى المسئولين بمجلس المدينة عن المطبات والحفر فى الشوارع .

ومن جانبهم ناشد قائدو السيارات تدخل اللواء عادل الغضبان بإصدار تعليمات لرئيس مجلس مدينة بورفؤاد بإزالة الخوازيق الخرسانية وتمهيد الطرق حفاظا على وسائل الموصلات وقائديها من الكوارث .



مطبات وخوازيق فى شوارع بورفؤاد تهدد وسائل الموصلات

مطبات وخوازيق فى شوارع بورفؤاد تهدد وسائل الموصلات

مطبات وخوازيق فى شوارع بورفؤاد تهدد وسائل الموصلات

مطبات وخوازيق فى شوارع بورفؤاد تهدد وسائل الموصلات

مطبات وخوازيق فى شوارع بورفؤاد تهدد وسائل الموصلات

مطبات وخوازيق فى شوارع بورفؤاد تهدد وسائل الموصلات

مطبات وخوازيق فى شوارع بورفؤاد تهدد وسائل الموصلات