اضبط مخالفة.. أهالى قرية تزمنت الشرقية ببنى سويف يشتكون انقطاع مياه الشرب

بنى سويف : هانى فتحى

يعانى أهالى قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب خلال الفترة الأخيرة، والذى أصبح ملحوظا خلال الأيام الأخيرة.

وقال أبو بكر على أحد أهالى القرية، إن المياه فى الحى القبلى والشرقى من القرية مقطوعة منذ أكثر من أسبوع ولا تصل سوى ساعتين فجرا فقط .

وأضاف أبو بكر على أن المياه لا تصل فى بقية المنازل إلا من خلال مواتير رفع المياه الموجودة فى كل منازل القرية

وأضاف محمود غانم أحد الأهالى، أن مشكلة انقطاع مياه الشرب أصبحت مشكلة دائمة داخل القرية على الرغم من الشكاوى العديدة التى تقدم بها أهالى القرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وطالب غانم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف، بإرسال لجنة من الشركة لمعاينة الخطوط الرئيسية الموصلة للشبكة الداخلية للقرية للوقوف على الأسباب الحقيقية لانقطاع المتكرر للمياه .

من جانبة قال المهندس عاكف مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية لـ اليوم السابع أن الوحدة المحلية أرسلت مخاطبات عدة لشرطة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف لحل مشكلة انقطاع المياه المتكرر .