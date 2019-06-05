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ارتفاع طفيف فى معدل استهلاك السولار فى مارس الماضى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:00 ص
ارتفاع طفيف فى معدل استهلاك السولار فى مارس الماضى النفط - أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن معدل استهلاك السولار بلغ 1241 ألف طن خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 1214 ألف طن خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، أن حجم انتاج السولار بلغ 529 ألف طن خلال شهر مارس الماضى مقارنه بحجم انتاج بلغ 600 ألف طن خلال شهر مارس من العام 2018.

يذكر أن المشروعات البترولية الجديدة بصعيد مصر أحد محاور التنمية، وتشهد محافظة أسيوط فى الوقت الراهن، تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 2.3 مليار دولار، حيث تمثل طاقات التكرير أولوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لهذا الملف وتأكيدها على سرعة تطوير صناعة التكرير وزيادة الطاقات التكريرية التى تمتلكها مصر من خلال المشروعات الجديدة التى تسهم فى تأمين احتياجات البلاد ودعم مشروع مصر القومى لتصبح مركزاً اقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وسيسهم المشروعان الجديدان فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لصعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة، كما يمثلان نموذجاً لمشروعات التكرير المتطورة التى تستخدم وتطبق أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة لتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تواكب متطلبات السوق ويتولى أعمال تنفيذهما شركات مصرية متخصصة فى تنفيذ المشروعات هما إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

ويعد مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين لشركة أسيوط لتكرير البترول ومجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين وستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين وأن نسبة تقدم الأعمال فى تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%.


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