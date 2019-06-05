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ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات فى التعاملات المسائية وعيار 21 بـ622 جنيها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:02 م
ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات فى التعاملات المسائية وعيار 21 بـ622 جنيها الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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قال نادى نجيب، سكرتير شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت مساء اليوم فى مصر 4 جنيهات، ليواصل الذهب صعوده لليوم الثامن على التوالى، مشيرا إلى ارتفاع الذهب عالميا إلى 1330 دولار للأوقية.

 

وأصاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 622 جنيها للجرام، فيما سجل الذهب عيار 18 قرابة 533.25 جنيه للجرام، والذهب عيار 24 سجل 710.25 جنيه للجرام، والجنيه الذهب سجل 4976 جنيها.

 

يشار إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار بالسوق المصرفية.


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