إقبال مواطنى بنى سويف على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر

توافد أهالى محافظة بنى سويف، على حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والطيور المختلفة فى أول أيام عيد الفطر، وافترش زوار الحديقة وأطفالهم، المساحات الخضراء، وبعضهم فضلوا كافيهات الحديقة، كما حرص الأطفال على ركوب السيارات الكهربائية داخل الملاهى.

وأكدت الدكتورة إيمان رؤوف مدير عام الحديقة لـ"اليوم السابع"، أن زوار الحديقة توافدوا على مشاهدة الزائرين للحيوانات والطيور وأبرزها "الأسود والضباع، والقردة، والنسانيس، والكابوشى، واللاما الاهليه، والكباش الأروية، وبيت الزواحف، والنعام، والعصافير الملونة، والحمام، والحصان الصغير، أبوعقب، والايميو، وكذلك التمساح والأوز والبجع، وفرس النهر "السيد قشطة" فى البحيرات الثلاث.

وأوضحت، أنه يسمح للأشخاص ذوى الإعاقة بالدخول مجانا، ويحذر دخول الدراجات البخارية وفقا لتعليمات الإدارة المركزية، وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة وتمركز لسيارة إسعاف داخل الحديقة، فضلا عن تنظيم المرور لحركة سير السيارات و المارة أمام الحديقة .