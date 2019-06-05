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إقبال كبير على المولات التجارية بدبى فى أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:11 م
إقبال كبير على المولات التجارية بدبى فى أول أيام عيد الفطر أحد مراكز التسوق فى دبى
إيمان حنا

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شهدت المولات التجارية ومراكز التسوق فى دبى إقبالاً كثيفاً من الزوار خلال عيد الفطر، حيث اكتظت المراكز بالمتسوقين والزوار بدءاً من الصباح الباكر، لترسخ المراكز التجارية مكانتها وجهة الأولى ليس للتسوق بل للترفيه أيضاً وخاصة فى فصل الصيف، بحسب "البيان".

وازدحمت مراكز التسوق بأعداد كبيرة من الزوار مع إقبال كثيف على متاجر الملابس والأحذية والأكسسوارات والعطورات وتسهم العروض المغرية والتنزيلات الكبيرة التى طرحتها معظم المتاجر على مجموعات واسعة من المنتجات فى تحفيز المتسوقين على الإنفاق، ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل عام.

وسجل قطاع التجزئة فى دبى معدلات مبيعات مرتفعة منذ بداية الأسبوع الجارى، وكانت المطاعم والمقاهى بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المستفيد الأكبر من ارتفاع نسب الإقبال، وشكلت العائلات الشريحة الأكبر من الزوار.

 


دبى

الامارات

عيد الفطر

احتفالات العيد

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