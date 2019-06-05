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إقبال كبير على الأتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الفطر.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:18 ص
إقبال كبير على الأتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الفطر.. صور اقبال كبير على الأتوبيس النهرى فى أول أيام العيد
كتب سيد الخلفاوى

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شهد مرسى ماسبيرو للأتوبيس النهرى بالقاهرة، إقبالاً كبيراً من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث شهدت خطوط الأتوبيس المتجهة لحديقة الحيوان توافد المواطنين، وكذلك خطوط رحلات القناطر الخيرية. 
 
من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ستدفع بمراكب إضافية فى محطات الأتوبيس النهرى، وتنظيم عدة رحلات للقناطر الخيرية. 
 
وأضاف أن الهيئة راجعت شروط الأمان والحماية المدنية فى الأتوبيس النهرى، مع توفير جواكت للنجاة لتأمين الركاب فى كل أتوبيس، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الأتوبيسات والمسطحات المائية.
 
 
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الاتوبيس النهري

مرسي ماسبيرو

النقل العام

القناطر الخيرية

عيد الفطر

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