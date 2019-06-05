إقبال كبير على الأتوبيس النهرى فى أول أيام عيد الفطر.. صور

من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ستدفع بمراكب إضافية فى محطات الأتوبيس النهرى، وتنظيم عدة رحلات للقناطر الخيرية.

وأضاف أن الهيئة راجعت شروط الأمان والحماية المدنية فى الأتوبيس النهرى، مع توفير جواكت للنجاة لتأمين الركاب فى كل أتوبيس، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الأتوبيسات والمسطحات المائية.