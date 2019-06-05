إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

أصيب منذ قليل 9 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أبو منقار الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالقرب من نقطة الكيلو 65، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة أبو منقار بالقرب من نقطة الكيلو 65، مما أسفر عن إصابة كل من محمود رجب الرايق 40 سنة، ورانيا محمد الهريدى 33 سنة، ومحمود محمد العشرى 7 سنوات، وأشرقت محمد العشرى 10 سنوات، وأحمد محمود رجب 13 سنة، وخالد محمد محمود 15 سنة، ونورهان محمود رجب 7 سنوات، وحافظ محمود رجب 12 سنة، وصلاح محمود رجب 4 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.