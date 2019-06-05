إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات غذائية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 8 أشخاص من أسر مختلفة بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبات غذائية مختلفة فى أول أيام عيد الفطر، و نقلوا إلى مستشفيى بنى سويف التخصصى واهناسيا المركزى لاسعافهم .

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف مساء اليوم الأربعاء إخطارين منفصلين من شرطة النجدة ، الأول يفيد إصابة كل من فاطمة خميس على 6 سنوات-محمد خميس على عامين - غالية ربيع أمين 11سنة - يوسف شعبان رجب 6 سنوات -منى رجب صابر 12سنة جميعهم مقيمون قريةخورشيد بمركز اهناسيا غرب بنى سويف ، نتيجة تناولهم وجبة كشرى وشرائح بطاطس .

بينما الإخطار الثانى عن إصابة ثلاثة من أسرة واحدة يقيمون قرية دنديل بمركز ناصر شمال المحافظة بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة رنجة وهم:إبراهيم محمد إبراهيم 65 سنة -محمد إبراهيم محمد 25 سنة -عبد التواب إبراهيم محمد 30سنة