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إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات غذائية ببنى سويف

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:58 م
إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات غذائية ببنى سويف اسعاف -ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أصيب 8 أشخاص من أسر مختلفة  بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبات غذائية مختلفة  فى أول أيام عيد الفطر، و نقلوا إلى مستشفيى بنى سويف التخصصى واهناسيا المركزى لاسعافهم   .
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف مساء اليوم الأربعاء إخطارين منفصلين من شرطة النجدة ، الأول يفيد إصابة كل من  فاطمة خميس على 6 سنوات-محمد خميس على عامين - غالية ربيع أمين  11سنة  - يوسف شعبان رجب 6 سنوات -منى رجب صابر 12سنة جميعهم مقيمون  قريةخورشيد بمركز اهناسيا غرب بنى سويف ، نتيجة تناولهم وجبة كشرى وشرائح بطاطس .
 
بينما الإخطار الثانى عن إصابة ثلاثة من أسرة واحدة  يقيمون قرية دنديل بمركز ناصر شمال المحافظة  بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة رنجة  وهم:إبراهيم محمد إبراهيم 65 سنة -محمد إبراهيم محمد 25 سنة -عبد التواب إبراهيم محمد 30سنة 
 
 

تسمم غذائى

مركز اهناسيا

وجبه كشرى ورنجه

مستشفى بنى سويف التخصصى

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