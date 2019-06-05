إصابة 5 باختناق فى حريق بـ14 حوش و6 منازل بطما شمال سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية، عقب مكافحة للنيران لمدة ساعتين، من السيطرة على حريق بـ6 منازل و14 حوش مبنية بالبلوك الأبيض بناحية قرية قاو عيسى دائرة مركز طما شمال محافظ سوهاج، نتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق تم نقلها جميعا لمستشفى طما المركزى والحالة العامة لهم مستقر وتصرح لهم بالخروج.

وكان مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل الأحواش بقرية قاو عيسى دائرة مركز طما بجوار محور كوبرى طما العلوى على النيل، وقد ساعدت شدة الرياح فى انتشار الحريق وانتقاله من مكان لمكان.

وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتبين من التحريات أن الحريق نشب ببعض المنازل والأحواش بناحية قرية كوم عيسى والتى بحصرها تبين أن عدد الأحواش التى تعرضت للحريق 14 حوش، بينما عدد المنازل 6 منازل نتج عن الحريق نفوق عدد من الطيور والحيوانات وكميات كبيرة من البوص وأفلاق النخيل والتبن والأثات المنزل.

كما نتج عن الحريق إصابة ياسر شحاتة محمد 45 سنة، وجينا وفدى صادق 33 سنة، وهالة عبد الرازق إبراهيم 27 سنة، وهدى عبد الرحمن عبد الرحيم 40 سنة، وأحلام فوزى محمد 45 سنة بحالات اختناق، وتم نقلهم لمستشفى طما المركزى.

تم الانتهاء من عملية التبريد لمكان الحريق، وتم تعين الخدمات الأمنية لمتابعة الحريق خوفا لتجدده مرة أخرى، نظرا لوجود رياح بالمنطقة نظرا لقربها من محور كوبرى طما العلوى على النيل، وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة .