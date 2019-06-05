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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى ببنى سويف

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:51 ص
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى ببنى سويف إنقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى ومدخل إحدى القرى ببنى سويف.
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارين منفصلين اليوم الأربعاء، من شرطة النجدة، الأول يفيد إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص عند مدخل طحا بوش بمركز ناصر شمال بنى سويف، ونتج عن الحادث إصابة كل من "محمود محمد سيد 20 سنة مقيم مركز ناصر، فلاح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأمير رمضان عبد الحميد 21 سنة ، نجع الديب ، بدون عمل، باشتباه ما بعد الارتجاج، ونقلتهم سيارات مرفق الإسعاف إلى مستشفى ناصر المركزى.
 
كما تلقى إخطار بانقلاب دراجة بخارية أمام محطة الوقود، على الطريق الدائرى بمركز ببا جنوب بنى سويف، ما أدى إلى إصابة، طلال محمد إسماعيل 17سنة، لايعمل، بكسر بالقدم اليمنى، محمد مصطفى موسى 17سنة ،  لايعمل، بجروح وسحاجات بالجسم، ونقلتهما الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزى.
 

 


الطريق الدائرى ببنى سويف

مستشفى ناصر المركزى

انقلاب سيارة ميكروباص

شرطه النجده ببنى سويف

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