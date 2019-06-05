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إصابة 3 ضباط شرطة وعشرات الأشخاص فى أعمال شغب بمركز للمهاجرين فى البوسنة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:04 م
إصابة 3 ضباط شرطة وعشرات الأشخاص فى أعمال شغب بمركز للمهاجرين فى البوسنة أعمال شغب - صورة أرشيفية
ساراييفو /أ ش أ/

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أصيب ثلاثة ضباط شرطة وعشرات الأشخاص خلال أعمال شغب وقعت بمركز للمهاجرين شمال غربى البوسنة، أدت إلى إلقاء القبض على 20 مهاجر.

 

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية، حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن أفراد الشرطة توجهوا إلى المركز المعروف باسم (ميرال) ببلدة (فليكا كلادوشا) بغرض التعامل مع الاضطرابات التى شارك فيها ما لا يقل عن 100 مهاجر، غير أن الشرطة تعرضت للرشق بالحجارة والقضبان الحديدية والزجاجات.

 

ولفت المسئول إلى أن التوترات بالمركز قد تصاعدت بعد إندلاع حريق الأسبوع الماضى نشب فى الطابق العلوى للمبنى، ما أجبر العديد من المهاجرين النوم فى العراء.

 

وأشارت الشبكة إلى أنه تم نقل المصابين من المهاجرين بالمركز الذى يستخدم محلًا لإقامة ما يصل إلى 700 شخصًا إلى المستشفيات المحلية لتلقى العلاج اللازم.

 

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للأجهزة الأمنية بالبوسنة، فإن نحو 25 ألف مهاجرًا من آسيا وشمال أفريقيا دخلوا البلاد من صربيا والجبل الأسود خلال عام 2018، كما تكمن ستة آلاف آخرين حتى الآن، من الوصول إلى الدولة الواقعة بمنطقة البلقان خلال العام الجارى، غير أنه لم يتم إيواء سوى نحو ثلاثة آلاف و500 مهاجرًا فى مراكز انتقالية، ما أدى إلى ترك آلاف المهاجرين ينامون فى العراء حيث تفتقر البوسنة إلى الموارد اللازمة لرعاية معظمهم.

 


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