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إصابة فى الدماغ أو مرض السكر.. لماذا تحدث الغيبوبة وما أسبابها؟

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:30 م
إصابة فى الدماغ أو مرض السكر.. لماذا تحدث الغيبوبة وما أسبابها؟ الغيبوبة
كتبت فاطمة خليل

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الغيبوبة هي حالة من عدم الوعي حيث لا يستجيب الشخص ولا يمكن إيقاظه، وهناك أسباب عديدة لحدوث الغيبوبة نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقا لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS.

الغيبوبة 2
الغيبوبة 

يمكن أن تحدث الغيبوبة نتيجة إصابة في الدماغ، مثل إصابة شديدة في الرأس أو سكتة دماغية.

يمكن أن تحدث الغيبوبة أيضًا بسبب التسمم الحاد بالكحول أو التهاب الدماغ .

يمكن أن يصاب الأشخاص المصابون بداء السكري بالغيبوبة إذا أصبحت مستويات السكر في الدم لديهم منخفضة للغاية (نقص السكر في الدم) أو مرتفعة جدًا (ارتفاع السكر في الدم).

والشخص في حالة غيبوبة هو فاقد الوعي ولديه الحد الأدنى من نشاط الدماغ وهو على قيد الحياة ولكن لا يمكن إيقاظه ولا تظهر عليه أى علامات على الوعي.

الغيبوبة 1
الغيبوبة 

 لن يستجيب الشخص فى حالة الغيبوبة عادة للصوت أو الألم ، أو يكونون قادرين على التواصل أو التحرك طوعًا ، وتقل ردود الفعل ، مثل السعال والبلع ، إلى حد كبير.

قد يكونون قادرين على التنفس بمفردهم ، رغم أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى آلة لمساعدتهم على التنفس.

مع مرور الوقت، قد يبدأ الشخص في استعادة الوعي تدريجياً ويصبح أكثر وعياً، يستيقظ بعض الأشخاص بعد بضعة أسابيع.

 


اسباب الغيبوبة

الغيبوبة

الاصابة بالغيبوبة

لماذا تحدث الغيبوبة

غيبوبة السكر

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