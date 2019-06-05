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"إزاى تتصرفى بالقانون" 7 وصايا للفتيات لحمايتهن من التحرش

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:00 ص
"إزاى تتصرفى بالقانون" 7 وصايا للفتيات لحمايتهن من التحرش الشرطة النسائية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تنطلق اليوم الأربعاء احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، والذى تشهد خلاله الحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائية إقبال كثيف من المواطنين، الذين ينتهزون فترة العيد للترفيه عن أنفسهم.

ومن بين الجرائم التى تنتشر خلال فترة الأعياد جريمة "التحرش"، ولذلك وضعت الأجهزة الأمنية خطة لمواجهته تشارك فيها الشرطة النسائية.

ويقدم "اليوم السابع" 7 وصايا للفتيات لحماية أنفسهن من التحرش:
 

يحق للفتاة الدفاع عن نفسها باى وسيلة بإمكانها حملها بشرط مشروعيتها.

إذا لم تستطيع الفتاة الدفاع عن نفسها فعليها الاستعانة بأحد المارة.

اللجوء لأقرب دورية شرطية مترجلة وأخبارهم بالواقعة.

فى حالة عدم وجود دورية شرطية التوجه لأقرب نقطة شرطية وتحرر محضر.

أدلى بأوصاف تفصيلية للمتهم ومكان حدوث الواقعة.

احرصى على وجود شهود للواقعة لتدعيم موقفك القانونى.

التحرش جنحة عقوبتها تصل لـ6 أشهر وتصل لـ3 سنوات.


التحرش

الشرطة النسائية

مكافحة التحرش

نقطة شرطة

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