إحصائية.. الشهر العقارى يشهر 37 ألف 812 محررا خلال عام 2018

كتب إبراهيم قاسم

تمكنت مصلحة الشهر العقارى، من تحقيق إنجاز فى عدد العقود المشهرة والمحررات المقيدة بالسجل العينى، خلال عام 2018، والتى بلغت نحو 37 الف 812 محررا.

وشملت الإحصائية إشهار 2608 محررا شخصى وقيد 1111 محررا على السجل العيني، خلال شهر يناير، وإشهار 2490 محررا شخصى وقيد 1053 محررا على السجل العيني، إشهار 2608 محررا شخصى وقيد 1111 محررا على السجل العيني، خلال شهر فبراير.

كما تم إشهار 2472 محررا شخصى وقيد 1228 محررا على السجل العيني، خلال شهر أبريل، بينما تم إشهار 2532 محررا شخصى وقيد 1115 محررا على السجل العيني، خلال شهر مايو، وإشهار 1749 محررا شخصى وقيد 954 محررا على السجل العيني، خلال شهر يونيو.

وأظهرت الإحصائية إشهار 2246 محررا شخصى وقيد 1001 محررا على السجل العيني، خلال شهر يوليو، كما تم إشهار 1691 محررا شخصى وقيد 837 محررا على السجل العيني، خلال شهر أغسطس، وفى سبتمبر تم إشهار 2257 محررا شخصى وقيد 1073 محررا على السجل العيني.

وفى شهر أكتوبر تم إشهار 2654 محررا شخصى وقيد 1158 محررا على السجل العيني، وخلال شهر نوفمبر تم إشهار 2471 محررا شخصى وقيد 1038 محررا على السجل العيني، وأخير شهر ديسمبر تم إشهار 2732 محررا شخصى وقيد 1342 محررا على السجل العيني، ليصبح الاجمالى المحررات المشهرة والمقيدة 37 ألف و812 محررا.