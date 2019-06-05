سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

إحصائية.. الشهر العقارى يشهر 37 ألف 812 محررا خلال عام 2018

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:41 ص
إحصائية.. الشهر العقارى يشهر 37 ألف 812 محررا خلال عام 2018 الشهر العقارى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مصلحة الشهر العقارى، من تحقيق إنجاز فى عدد العقود المشهرة والمحررات المقيدة بالسجل العينى، خلال عام 2018، والتى بلغت نحو 37 الف 812 محررا.

وشملت الإحصائية إشهار 2608 محررا شخصى وقيد 1111 محررا على السجل العيني، خلال شهر يناير، وإشهار 2490 محررا شخصى وقيد 1053 محررا على السجل العيني، إشهار 2608 محررا شخصى وقيد 1111 محررا على السجل العيني،  خلال شهر فبراير.

كما تم إشهار 2472 محررا شخصى وقيد 1228 محررا على السجل العيني، خلال شهر أبريل، بينما تم إشهار 2532 محررا شخصى وقيد 1115 محررا على السجل العيني، خلال شهر مايو، وإشهار 1749 محررا شخصى وقيد 954 محررا على السجل العيني، خلال شهر يونيو.

وأظهرت الإحصائية إشهار 2246 محررا شخصى وقيد 1001 محررا على السجل العيني، خلال شهر يوليو،  كما تم إشهار 1691 محررا شخصى وقيد 837 محررا على السجل العيني، خلال شهر أغسطس،  وفى سبتمبر تم إشهار 2257 محررا شخصى وقيد 1073 محررا على السجل العيني.

وفى شهر أكتوبر تم إشهار 2654 محررا شخصى وقيد 1158 محررا على السجل العيني، وخلال شهر نوفمبر تم إشهار 2471 محررا شخصى وقيد 1038 محررا على السجل العيني، وأخير شهر ديسمبر تم إشهار 2732 محررا شخصى وقيد 1342 محررا على السجل العيني، ليصبح الاجمالى المحررات المشهرة والمقيدة 37 ألف و812 محررا.

 

60b7c0f6-d4a7-46c2-acee-7283b8c57a9d
75fff417-fcf3-4a94-9e0c-fcece93f9d20
76be3a75-d4da-4813-8e9d-b011cc5720a4
86fc8e64-41e7-4168-a8cb-93dd51c98633

 


الشهر العقارى

إحصائية الشهر العقارى

قيد سجل عيني

اشهار عقد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"السيستيم واقع".. شكوى قارئة من مكتب الشهر العقارى بالحى العاشر فى مدينة نصر

الخميس، 30 مايو 2019 04:45 م

شكوى من غياب الموظفين بمكتب الشهر العقارى بالغرفة التجارية فى بنها

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:20 ص

التأديبية تجازى 3 مسئولين بالشهر العقارى لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:05 م

1 يونيو.. نظر أولى جلسات دعوى بطلان قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى

الأحد، 19 مايو 2019 05:38 م

س و ج.. تعرف على مهام واختصاصات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

السبت، 18 مايو 2019 05:30 ص

الحكومة: لا صحة لتسريح موظفى مصلحة الشهر العقارى بعد عملية ميكنة الخدمات

الأربعاء، 15 مايو 2019 01:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة